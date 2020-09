Ambitioniertes Ziel Trump: Corona-Impfstoff für jeden Amerikaner im April

Vor Sanierung in Marbach

Suche nach Standort für Wochenmarkt

Die Fußgängerzone soll vom kommenden Jahr an herausgeputzt werden. Das heißt aber auch, dass der Wochenmarkt in der Phase der Sanierung woanders unterkommen muss. Die Stadt überlegt sich mit den Beschickern, welche Lösung am besten wäre.