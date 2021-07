Corona-Pandemie Sörgel: Olympia mit Zuschauern wäre "unverantwortlich"

Der Nürnberger Sörgel stört sich auch an Aussagen, dass in Tokio für die Anwesenden aus aller Welt keinerlei Gefahr bestehe. "Wer sagt, die Spiele seien sehr sicher und es könne nichts passieren, lügt die Menschen an", sagte Sörgel. Nach Japan reisen in diesen Tagen Athleten aus über 200 Ländern, "und viele Länder haben bei weitem nicht den medizinischen Standard wie wir in Europa", sagte er. Neue Virus-Mutationen seien "da nicht auszuschließen. Die Austragung dieser Spiele ist an Komplexität nicht zu übertreffen."