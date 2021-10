Corona-Pandemie RKI registriert 11.518 Corona-Neuinfektionen

Schulsanitäter für die Erich Kästner Realschule

Wenn Schüler zu Lebensrettern werden

An der Erich Kästner Realschule sind 16 Jugendliche zu Schulsanitätern ausgebildet worden. Sie können künftig ihren Mitschülern zur Seite stehen. In zwei Tagen haben die Sechst- bis Zehntklässler in einem speziellen Kurs wichtige Erste-Hilfe-Maßnahmen für den Notfall gelernt.