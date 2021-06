Corona-Pandemie RKI meldet 3187 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 19,3

Schulcampus in Marbach

Neue Radstation installiert, Abstellanlage in Aussicht

Die Zahl der Schüler und Lehrkräfte, die mit dem Rad zur Schule fahren, ist in Corona-Zeiten gestiegen. Für den Fall einer Panne gibt es jetzt am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach eine Radstation mit Werkzeug. Auch überdachte Abstellmöglichkeiten sollen geschaffen werden.