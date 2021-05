Corona-Pandemie RKI meldet 21.953 Corona-Neuinfektionen und 250 Todesfälle

32. Spieltag der Fußball-Bundesliga

So hat der VfB den Klassenerhalt am Abend fix

Drei Spieltage stehen in der Fußball-Bundesliga noch an. Wir zeigen, mit welchen Konstellationen der VfB Stuttgart den Klassenerhalt am Wochenende endgültig unter Dach und Fach bringen kann.