Corona-Pandemie Oscar-Verleihung soll an mehreren Orten stattfinden

Ähnliche Zeremonien soll es bereits in den 50er Jahren gegeben haben, meldete das US-Magazin "The Hollywood Reporter". Von 1952 an habe es Verleihungen gegeben, für die man in New York und Los Angeles zusammengekommen sei. Nach dem Football-Finale Super Bowl ist die Oscar-Verleihung in den USA die Sendung mit den meisten Zuschauern. Ursprünglich sollte die Feier am 28. Februar stattfinden, sie wurde wegen der Pandemie aber auf April verschoben.