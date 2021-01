Corona-Pandemie Online-Tool errechnet voraussichtlichen Impftermin

Auf der Website müssen Nutzer in ein Formular unter anderem Alter, Beruf und Vorerkrankung eintragen. Der Grund: Impfstoffe sind für Jugendliche unter 16 Jahren nicht freigegeben und Menschen werden erst ab einem Alter von 60 Jahren in die oberen Prioritätsstufen eingeteilt. Derzeit werden Personen der ersten Stufe geimpft, also Menschen, die 80 Jahre oder älter sind. Auch den Beruf fragt das Portal ab, da etwa Mitarbeiter in Pflegeheimen in der höchsten Priorität einsortiert werden. Diese Personen haben gute Chancen, in den kommenden Wochen einen Termin zu bekommen.

Laut dem Online-Rechner dauert es zum derzeitigen Stand mehr als vier Jahre, bis alle Menschen in Deutschland geimpft sind. Aber das wird sich noch ändern. Derzeit sind gerade einmal zwei Impfstoffe zugelassen. Sobald mehr Vakzine verfügbar sind, wird sich der Ablauf beschleunigen.