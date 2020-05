Corona-Pandemie Mahnung in der Krise: Frauen bei Wirtschaftshilfen beachten

Man dürfe "nicht die Programme so verteilen, dass eben eher die Männer davon profitieren", sagte Giffey am Montagabend den ARD-"Tagesthemen". Es gehe jetzt darum, "wie wir genau diejenigen, die jetzt in den Sorgeberufen, aber auch in der familiären Sorgearbeit sehr, sehr viel leisten, auch bei den Konjunkturmaßnahmen unterstützen".