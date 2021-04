Corona-Pandemie Maas skeptisch zu Beschaffung von russischem Impfstoff

Wie Vucic auf der Pressekonferenz ausführte, ist Sinopharm vor dem Mittel von Biontech-Pfizer der am meisten eingesetzte Impfstoff in seinem Land. Die Hersteller beider Produkte würden die vereinbarten Liefertermine genau einhalten. "Von den anderen kann man das nicht immer behaupten, aber ich will das nicht weiter kommentieren", fügte er hinzu.

Maas absolvierte eine zweitägige Reise auf dem Balkan. In Pristina hatte er am Donnerstag mit der neuen Staatsführung des Kosovos gesprochen, die aus der Parlamentswahl im Februar hervorgegangen war. In den Gesprächen mit Präsidentin Vjosa Osmani und Ministerpräsident Albin Kurti erörterte er ebenso wie mit Vucic in Belgrad den derzeit feststeckenden Dialog, der zur Normalisierung des Verhältnisses zwischen Serbien und seiner einstigen Südprovinz führen soll.

Das überwiegend von Albanern bewohnte Kosovo hatte sich 1999 nach einer Nato-Intervention von Serbien losgelöst und 2008 für unabhängig erklärt. Serbien hat dies bis heute nicht anerkannt und erhebt weiterhin Anspruch auf das Territorium des Staates, der von Deutschland und den meisten anderen EU-Ländern, nicht aber beispielsweise von Spanien, Griechenland, Russland oder China anerkannt wird.

In Belgrad erklärte Maas, dass es nun an der Zeit sei, den Dialog auf der Grundlage des bisher Erreichten zu Ende zu führen. Am Ende zählten die Resultate. "Wir sind zu einer Fortsetzung des Dialogs bereit und gehen konstruktiv daran heran", sagte Vucic. Nächste Woche reisen Vucic und Kurti nach Brüssel, um am Sitz der EU die Modalitäten neuer Gespräche zu sondieren. Ein Treffen der beiden Politiker ist nicht geplant.

© dpa-infocom, dpa:210423-99-324521/2