Corona-Pandemie Lauterbach wieder Talkshow-König in ARD und ZDF

In den vier wöchentlichen Shows von ARD und ZDF - also "Anne Will", "Hart aber fair", "Maischberger - Die Woche" und "Maybrit Illner" - sei der SPD-Politiker Lauterbach 29 Mal eingeladen gewesen (Vorjahr 14 Mal und auch damit Sieger). Hinzu kamen 11 Einladungen (Vorjahr 17) beim dreimal die Woche ausgestrahlten ZDF-Talk "Markus Lanz".