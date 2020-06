Corona-Pandemie in Deutschland Situation trotz einzelner Ausbrüche ruhig

Viele Landkreise ohne Neuinfektionen

Die Rate der positiven Corona-Testergebnisse in Deutschland ist laut Lagebericht des Robert Koch-Instituts (RKI) (11. Juni, 0 Uhr) weiterhin rückläufig. 122 von 412 Landkreisen meldeten in den vergangenen sieben Tagen keine Neuinfektionen an das RKI. Vergleichsweise hohe Neuinfektionsraten gibt es demnach in Aichach-Friedberg, Bremerhaven, Coburg, Sonneberg, Cuxhaven, Göttingen und Hersfeld-Rotenburg.