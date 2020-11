Corona-Pandemie Getötete Nerze platzen in Dänemark aus Gräbern

Kopenhagen - Einige der Tausenden wegen des Coronavirus getöteten Nerze in Dänemark sind Behördenangaben zufolge nach einem Gas-Aufbau in ihren Kadavern aus ihren Gräbern herausgeplatzt. „Die Gase führen dazu, dass sich die Tiere ausweiten und in den schlimmsten Fällen werden die Nerze aus dem Boden gedrückt“, sagte Jannike Elmegaard von der dänischen Tier- und Lebensmittelbehörde am Donnerstag. Betroffen seien „einige Hundert“.