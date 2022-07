Corona-Pandemie EU-Behörden empfehlen zweite Booster-Impfung für alle ab 60

EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides forderte am Montag die Regierungen der Mitgliedstaaten auf, sofort für alle ab 60 und für alle anderen schutzbedürftigen Personen eine zweite Booster-Impfung anzubieten. "Es gibt keine Zeit zu verlieren", betonte sie. An die Bürger appellierte sie, die Impfangebote wahrzunehmen. "Angesichts der Tatsache, dass die Fallzahlen und die Krankenhauseinweisungen mit dem Beginn in die Sommerperiode zunehmen, fordere ich jeden auf, sich so schnell wie möglich impfen und boostern zu lassen", sagte sie.