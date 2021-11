Corona-Pandemie Der VfB Stuttgart muss wieder vor leeren Rängen spielen

Stuttgart - Am Freitagabend hat der größte Teil der 25 000 Zuschauer in der Mercedes-Benz-Arena den 2:1-Sieg gegen den 1. FSV Mainz bejubelt – im nächsten Heimspiel am Sonntag gegen Hertha BSC muss der VfB Stuttgart aller Voraussicht nach wieder vor leeren Rängen spielen. „Es ist klar, dass im Profifußball Geisterspiele kommen“, sagte der baden-württembergische Regierungssprecher Arne Braun vor den Beratungen über weitere Corona-Verschärfungen, die am Montag und Dienstag stattfinden sollen.