Corona-Pandemie DB-Regio-Chef: Maskenpflicht im Nahverkehr noch bis Ostern

Doch die Rückkehr der Fahrgäste zeige sich nicht nur bei den Pendlerzahlen. "Wir sind an den Wochenenden schon fast wieder auf dem Niveau von vor Corona." Im Nahverkehr werde deutlich mehr Ausflugs- und Freizeitverkehr verzeichnet. "Die Menschen haben während Corona festgestellt: Es ist schön im Odenwald, an der Mecklenburgischen Seenplatte und im Bayrischen Wald", so Sandvoß. "Was uns zur Zeit noch fehlt, sind die Fahrgäste zu den Fußballspielen, Weihnachtsmärkten, Oktoberfest – das sind für uns ja immer Großkampftage, an denen alles rollt, was da ist."