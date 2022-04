Corona-Pandemie CSU-Experte: Union geschlossen hinter Impfpflichtantrag

CDU und CSU machen als Fraktion einen eigenen Vorschlag: Ein Impfregister soll aufgebaut werden, damit klar wird, wer überhaupt geimpft ist und wer gezielt angesprochen werden müsste. Einen Impfpflichtbeschluss zum jetzigen Zeitpunkt lehnt die Union ab und spricht sich stattdessen für einen "gestuften Impfmechanismus" aus, den Bundestag und -rat bei verschärfter Pandemielage in Kraft setzen könnten. Dieser könnte dann zwar theoretisch auch eine Impfpflicht vorsehen, aber nur für bestimmte besonders gefährdete Bevölkerungs- und Berufsgruppen.

Der wissenschaftliche Leiter des Divi-Intensivregisters, Christian Karagiannidis, plädierte in der "Rheinischen Post" (Freitag) dafür, dass es "zumindest eine Corona-Impfpflicht für alle Menschen ab 50 Jahren geben sollte". Er verwies auf den Herbst und Winter und eine mögliche weitere Welle.

Im benachbarten Österreich war die bereits beschlossene Impfpflicht Anfang März ausgesetzt worden. Zur Begründung hieß es von Regierungsvertretern, die Impfpflicht sei bei der vorherrschenden Omikron-Variante nicht verhältnismäßig. Basis für die Entscheidung sei der Bericht einer Expertenkommission. In drei Monaten soll neu entschieden werden.

"Wir haben die Impfpflicht genau so gebaut, dass sie auf die Flexibilität des Virus reagiert", sagte Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer dem Nachrichtenportal "The Pioneer" (Freitag). "Derzeit ist die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben, weil die Intensivbetten und die Normalstationen nicht so belastet sind." Das Gesetz sei so konstruiert, "dass es sich auch wieder scharf schalten kann, wenn es denn notwendig wird".