Corona-Pandemie Corona-Pandemie dominiert "Unwort des Jahres"-Suche

Eine deutlich kleinere Rolle spielen Spieß zufolge bislang Begriffe rund ums Thema Klima. "Das wundert mich umso mehr, weil wir ja gerade einen Wahlkampf hinter uns haben, in dem das Thema Klima, Klimaschutz, Klimakrise, Klimawandel doch sehr zentral verhandelt wurde." Ein Wort in dem Zusammenhang sei allerdings gleich mehrfach eingereicht worden: "Öko-Terrorismus". Entwicklungen im Bereich Migration greift der vorgeschlagene Begriff "Pushback" auf, der im Zusammenhang mit möglichen illegalen Zurückweisungen von Schutzsuchenden an den EU-Außengrenzen verwendet wurde.