Corona-Pandemie Berlinale: Keine Pläne für Verschiebung des Festivals

Der Artikel basiere auf unbekannten Quellen und Gerüchten, hieß es dazu bei der Berlinale. "Wir wissen nicht, woher diese Gerüchte stammen und wir möchten vermeiden, dass die Branche falsche Vorstellungen über die Form der Berlinale 2022 entwickelt." Neben Cannes und Venedig sei die Berlinale eines der wichtigsten internationalen Filmfestivals und habe ihren festen Platz im Festivalkalender. Der European Film Market der Berlinale und der Marché du Film in Cannes seien "die wichtigsten Filmmärkte weltweit". Festival und Filmmarkt seien "nach wie vor" als Präsenzveranstaltung unter 2G-Bedingungen geplant mit Zutritt nur für Geimpfte oder Genesene. Eine Erweiterung auf 2G plus mit Maske, Abstand, Tests oder beschränkten Kapazitäten sei möglich. "Wie welche Option eingesetzt wird, werden wir in enger Abstimmung mit den Behörden entscheiden und umsetzen."