Corona-Odyssee vor Florida Donald Trump schaltet sich wegen Kreuzfahrtschiff ein

Auf dem Schiff waren ursprünglich 79 Deutsche - die meisten sind inzwischen auf die „Rotterdam“ gewechselt, auf der es keine Infizierten geben soll. Beide Schiffe nehmen weiter Kurs auf Florida. Sie wurden für frühestens Mittwochabend (Ortszeit) dort erwartet.

Ähnlichkeiten zu Australien

Maximilian Jo, dessen Eltern auf der „Zaandam“ sind, sagte dem US-Sender Fox News am Mittwoch, sein Vater habe seit einigen Tagen Fieber. Alle Menschen an Bord hätten mit der Situation zu kämpfen. „Wir müssen sie so bald wie möglich an Land bringen.“ Jo rief die US-Behörden dazu auf, die beiden Schiffe in Florida anlegen zu lassen. „Jetzt stoßen wir an unseren eigenen Küsten auf Widerstand“, sagte er. „Das ist wirklich herzzerreißend.“

Eine ähnliche Odyssee war am Wochenende in Australien zu einem guten Ende gekommen. Die „Artania“, bekannt aus der ARD-Dokuserie „Verrückt nach Meer“, konnte in den Hafen von Freemantle einlaufen und der Großteil der mehr als 800 Passagiere am Sonntag nach Deutschland ausgeflogen werden. Nun dringen die australischen Behörden auf eine rasche Abreise des Luxusliners. Der Regierungschef des Bundesstaates Westaustralien, Mark McGowan, will verhindern, dass die „Artania“ andere Schiffe anzieht. „Ich habe den australischen Grenzschutz angewiesen, das Schiff auf den Weg zu bringen“, sagte er.

Immer noch vor der australischen Küste befindet sich auch das Kreuzfahrtschiff „Magnifica“ mit etwa 360 Deutschen an Bord. Wie viele weitere Kreuzfahrtschiffe insgesamt weltweit noch unterwegs sind, ist nicht bekannt. Aber alleine von der Holland America Line sind es nach Angaben der Reederei noch etwa ein Dutzend mit insgesamt 9000 Passagieren.