Corona-Nebenwirkungen Sex, Stress und Seelenfrieden: Der Geruchssinn ist wichtig

Arzt: Ich kann riechen, wenn meine Frau nervös ist

"Die Menschen kommunizieren richtig über Düfte und Gerüche", sagt Thomas Hummel, Leiter des interdisziplinären Zentrums "Riechen und Schmecken" am Uniklinikum Dresden, der dpa. "Wenn man einen Infekt ausbrütet, ändert sich der Körpergeruch. Wenn sich die Laune ändert, man sich fürchtet oder freut, all das teilt man mit. Ich kann zum Beispiel bei meiner Frau riechen, wenn sie nervös ist." Was es genau ist, kann der Arzt und Pharmakologe nicht sagen. "Es ist kein Duft, der einem in die Nase springt. Man nimmt es unterschwellig wahr."