Corona-Maßnahmen Bayerisches Gericht kippt vorläufig 2G-Regel im Einzelhandel

München - „Darf ich bitte Ihren Impfausweis sehen?“ Diese Frage wird man im Einzelhandel in Bayern künftig nicht mehr hören: Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat die sogenannte 2G-Regel im Handel vorläufig gekippt. Die Staatsregierung reagierte prompt und kündigte noch am Mittwoch an, die grundsätzliche Beschränkung des Zugangs auf Geimpfte und Genesene nicht weiter anzuwenden. Bislang waren davon nur Läden zur Deckung des täglichen Bedarfs ausgenommen.