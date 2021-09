Corona-Mahner Karl Lauterbach Was der SPD-Politiker nach der Wahl vorhat

Lauterbach macht Wahlkampf

Auf dem Marktplatz von Dellbrück stehen auch die Grünen, die hier mit Nyke Slawik antreten. Sie könnte die erste transgeschlechtliche Frau im Bundestag werden. „Für uns ist aktuell alles drin“, sagt die 27-Jährige. „Ich schätze Herrn Lauterbach sehr, was seine Positionen angeht, aber ich glaube doch, dass viele Leute von der SPD in Klimaschutzfragen enttäuscht sind.“

Lauterbach geht zu ihr hin und begrüßt sie freundschaftlich. „Ich finde die Spitzenkandidatin der Grünen ausgesprochen kompetent und sympathisch“, versichert er. Die beiden duzen sich. „Wünsch’ euch alles Liebe, alles Gute“, sagt er am Ende. Die Grünen haben insofern einen schweren Stand gegen ihn, als seine Klimaforderungen deutlich über die der SPD hinausgehen. Deshalb wird er auch von Kampagnen-Organisator Campact unterstützt. Die Bewegung versucht, die Wiederwahl mehrerer CDU-Abgeordneter zu verhindern, die von ihr als Blockierer beim Klimaschutz oder als rechtslastig empfunden werden - unter ihnen ist der frühere Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen.

Prominente Unterstützung für Lauterbach

Prominente Unterstützung bei der Erststimmen-Mobilisierung für Lauterbach erhält Campact von Star-Pianist Igor Levit, Undercover-Reporter Günter Wallraff und BAP-Sänger Wolfgang Niedecken. Alle sprechen sich in Video-Botschaften für Lauterbach aus. Der kann daran nichts Verwerfliches finden: „Wieso soll eine Kampagnen-Organisation, die Meinungsbildung betreibt für progressive Hintergründe, nicht Politiker unterstützen, bei denen sie davon ausgeht, dass sie gemeinsame Ziele verfolgen?“ Wallraff und Niedecken seien im übrigen sehr gute Freunde. „Die hätten mich auch so unterstützt.“

Jemand will Lauterbach noch sprechen, aber er hat nicht mehr viel Zeit. Er muss noch in die Fußgängerzone nach Leverkusen und dann schnell zum Bahnhof: Er ist mal wieder Gast in einer Talkshow, diesmal „Maybrit Illner“. Thema ist natürlich Corona. Über eine Sache spricht Lauterbach übrigens nicht so gern. Das ist die Frage, was er nach der Bundestagswahl machen will. „Ich möchte es nicht so wie Christian Lindner machen, dass ich schon spekuliere, welches Amt ich innehaben möchte.“ Aber wenn man ihm anbieten würde, die Nachfolge von Jens Spahn anzutreten? Er als Bundesgesundheitsminister? Er windet sich etwas. „Ich würde das Amt nicht ablehnen.“ Also doch.