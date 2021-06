Am Sonntag, den 6. Juni, tritt im Landkreis Heilbronn der Öffnungsschritt zwei in Kraft. Das bedeutet, dass es mit einem Test- und Hygienekonzept mehrere Lockerungen gibt. So darf die Gastronomie bis 22 Uhr öffnen, ebenso Yoga- und Fitnessstudios, Schwimmbäder sowie Wellnessbereiche, Saunen und Bäder in Hotels. Zudem sind Kulturveranstaltungen in Innenräumen mit bis zu 100 Teilnehmern erlaubt, Veranstaltungen im Profisport sind mit bis zu 250 Zuschauern gestattet. Dasselbe gilt für kontaktarmen Amateur- und Freizeitsport in Sportanlagen, Sportstätten und Sportstudios, wobei hier eine Person je 20 Quadratmeter genehmigt ist. Bei religiösen Veranstaltungen ist Gemeindegesang zulässig. Musikschulen dürfen die Gruppengröße auf 20 Personen erhöhen. Weil am Montag, den 7. Juni, die aktualisierten Regeln der Corona-Verordnung in Kraft treten, könnte schon ab da im Landkreis Heilbronn der Öffnungsschritt drei gelten - vorausgesetzt, die Inzidenz bleibt weiter unter 50.