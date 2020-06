Corona-Lockdown-Studie Deutsche sind einsamer – vor allem Frauen und Jüngere

Laut den Autoren ist es denkbar, dass sich die gestiegene Einsamkeit – sollte sie nicht wieder zurückgehen – langfristig auf das Wohlergehen und die psychische Gesundheit auswirken wird. Daher sollte im Verlauf der nächsten Monate beobachtet werden, ob die Einsamkeit unter der Bevölkerung nach einer Lockerung der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen wieder sinkt.

Lebenszufriedenheit und Wohlbefinden nahezu unverändert

Dennoch scheint es um die physische Gesundheit der Menschen aktuell gut zu stehen, wie die Auswertung weiter zeigt: Andere Kennzeichen des Wohlbefindens sind trotz des starken Anstiegs der Einsamkeit der Deutschen bisher unverändert.

So zeigten die Befragten im April 2020 im Durchschnitt eine allgemeine Lebenszufriedenheit von 7,4 auf einer Skala von 0 bis 10 – dieser Wert ist unverändert zum Wert des Vorjahrs. Auch das emotionale Wohlbefinden hat sich nicht verändert und liegt im April 2020 bei 14,7. Sowohl für die Lebenszufriedenheit als auch für das Wohlbefinden waren die Angaben in den vergangenen Jahren sehr stabil.

Wo mit Blick auf Einkommensgruppen sonst Unterschiede in der Lebenszufriedenheit festzustellen waren, gleichen sich die Höher- und Niedrigverdienenden in diesem Jahr an. Über alle Einkommensgruppen hinweg wird im April 2020 eine ähnliche Lebenszufriedenheit berichtet.

Gestiegen ist jedoch die durchschnittliche Depressions- und Angstsymptomatik. Sie lag im April 2020 bei 2,4 (Wertebereich 0 bis 12) und ist damit deutlich höher als noch 2019, als der Wert bei 1,9 lag. Allerdings ist das aktuelle Niveau nicht außergewöhnlich hoch, sondern mit der Depressions- und Angstsymptomatik im Jahre 2016 vergleichbar, als der Wert bei 2,3 lag.

Weniger Sorgen um die Gesundheit

Eine weitere unerwartete Erkenntnis geht aus der Studie hervor: In der Corona-Krise machen sich die Deutschen seltener große Sorgen um ihre Gesundheit und sind insgesamt zufriedener mit ihrer Gesundheit als in den Jahren zuvor. Der Anteil der Personen, der angibt, sich große Sorgen um seine Gesundheit zu machen, ist während des Lockdowns deutlich von 19 Prozent im Vorjahr auf zehn Prozent im April 2020 gesunken – so gering war die Sorge in den vergangenen fünf Jahren nicht.

Die durchschnittliche Zufriedenheit mit der Gesundheit ist messbar gestiegen, von durchschnittlich 6,6 auf 7,3 Punkte im April 2020. Allerdings handelt es sich bei diesen Effekten möglicherweise um Kontrasteffekte. Das bedeutet, dass die Menschen ihre eigene Lage nun im Kontext der Pandemie und einer möglichen eigenen Erkrankung besser bewerten und damit relativ gesehen zufriedener sind beziehungsweise sich weniger Sorgen um ihre Gesundheit machen.

Über die Studie

Die Ergebnisse sind erste Schlussfolgerungen aus der SOEP-CoV-Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) auf Basis der Langzeitbefragung Sozio-oekonomisches Panel (SOEP). In ihrem Rahmen werden SOEP-Haushalte von April 2020 bis Juni 2020 – zusätzlich zu der regelmäßigen jährlichen Befragung – zu ihrer beruflichen und familiären Situation sowie zu ihren Sorgen und ihrer Gesundheit befragt. Aus den Daten lässt sich ablesen, wie der Lockdown das Niveau der selbstberichteten psychischen Gesundheit und des Wohlbefindens der in Deutschland lebenden Menschen im Vergleich zum Niveau der Vorjahre beeinflusst hat.