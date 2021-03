Corona-Lockdown Haarschnitt nach Mitternacht: Weg mit der Lockdown-Frisur

"Endlich kommt wieder Form rein", seufzt Markus Prandzioch erleichtert, als sich Trapani wenig später seinem streichholzlangen Haar widmet. Für Prandzioch ist der frische Schnitt an diesem Tag buchstäblich ein Geschenk: Er hat seit eben Geburtstag - und daher "wohl am meisten gedrängelt, zu den ersten Kunden zu gehören", wie er sagt. Zwar habe seine Frau zwischenzeitlich mal die Matte gestutzt, aber nun sei er erleichtert, dass sich wieder ein Profi kümmere. Trapani wuschelt, setzt die Schere an, wuschelt, blickt prüfend: "Sagen wir mal so: Deine Frau hat nicht so viel kaputt gemacht, als dass man es nicht retten könnte."