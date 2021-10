Corona-Lage beim VfB Stuttgart Orel Mangala doch nicht infiziert?

Stuttgart - Seit einem positiven Coronatest am Freitag befindet sich Orel Mangala in häuslicher Isolation. Und trotzdem ist nicht ausgeschlossen, dass der Mittelfeldspieler des VfB schon bald wieder auf den Platz zurückkehrt. Denn der zweite PCR-Test bei dem 23-jährigen Belgier fiel negativ aus. Klarheit soll nun ein dritter Test an diesem Montag bringen. „Es kann durchaus sein, dass Orel Mangala falsch positiv war“, erklärte Sportdirektor Sven Mislintat, „wir müssen jetzt schauen, wie das dritte Ergebnis ausfällt.“