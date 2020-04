Corona-Krise Wuhan korrigiert Zahl der Toten drastisch nach oben

Es hatte schon länger Skepsis darüber gegeben, ob aus China auch wirklich korrekte Infizierten- und Totenzahlen übermittelt wurden. In Wuhan war das Virus im vergangenen Dezember erstmals aufgetreten. Nirgendwo in China gab es so viele Tote wie in der Millionenmetropole - und das bereits, bevor die Zahl nun nach oben revidiert wurde.