Corona-Krise Vetter: Sportwelt würde bei Olympia-Absage zusammenbrechen

Die Olympischen Spiele 2021 in Tokio bleiben trotz der Ungewissheit ihr großes Ziel. Ein Karriereende ist bei Schwanitz auch in schwierigen Zeiten kein Thema - "weil ich noch immer Spaß am Training habe und leistungsfähig bin". Bei den Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro hatte sie als Mitfavoritin den sechsten Platz belegt.

© dpa-infocom, dpa:201115-99-342953/2