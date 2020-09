Corona-Krise Thyssenkrupp teilt Auto-Anlagenbau - 800 Stellen fallen weg

Thyssenkrupp erwartet, dass die Produktionszahlen der Autoindustrie frühestens in zwei bis drei Jahren wieder das Vorkrisenniveau erreichen werden. "Deshalb müssen wir die Teilung und Neuaufstellung des Unternehmens nutzen, um die Strukturen und Verwaltungskosten in beiden Geschäften dem Marktniveau anzupassen", begründete der Vorstandschef von Thyssenkrupp System Engineering, Ingo Steinkrüger, die Stellenstreichungen. Dabei werde man "das Standortkonzept anpassen und Kompetenzen bündeln". Thyssenkrupp hat in diesem Bereich neun Standorte in Deutschland.