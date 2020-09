Corona-Krise Technikmesse IFA 2021 wieder in vollem Umgang geplant

Im kommenden Jahr will sich die Messe noch stärker dem Thema Fotografie widmen. Dazu werde die IFA Berlin 2021 die Produktkategorie "Imaging" erweitern. ""Imaging" hat sich als bedeutender Trend in unserem Leben etabliert, der weit über das Privatleben hinausgeht", sagte IFA-Chef Heithecker. In der Medizintechnik, beim autonomen Fahren, in der Künstlichen Intelligenz und in vielen anderen Bereichen spiele "Imaging" bereits eine zentrale Rolle", sagte Heithecker. Gleichzeitig startet die Messe Berlin eine neue Kooperation mit der Berlin Photo Week.

