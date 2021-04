Sonderregelung Koalition ringt um längeren Insolvenzschutz in Corona-Krise

Offiziell sollte diese Sonderregelung Ende April auslaufen, also in der Nacht zum Samstag. "Wir werden nächste Woche einen letzten Versuch unternehmen, mit der Union die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht um zwei Monate zu vereinbaren", kündigte der SPD-Rechtspolitiker Johannes Fechner heute aber an. Ein Sprecher des Justizministeriums erklärte, die Bundesregierung plane derzeit keine Verlängerung der Regelung.