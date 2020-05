Corona-Krise Rücktritt und Fahrplan: Viel Bewegung in Österreich

Diese Freiheit wollen die Salzburger Festspiele nutzen. Sie sollen im August in einer stark abgespeckten Form stattfinden, sagte Salzburgs Landeschef Wilfried Haslauer. Sicher sei, dass es im 100. Jahr der Festspiele "Jedermann"-Aufführungen geben werde. "Der "Jedermann" gehört zu Salzburg", so Haslauer. "Die Festspiele sind guten Mutes, dass sie trotz Corona ein Zeichen für die Kraft der Kunst gerade in schwierigen Zeiten setzen können", teilte das Direktorium des weltgrößten Klassik-Festivals seinerseits mit.