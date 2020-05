Corona-Krise Robert Koch-Institut meldet 560 Corona-Neuinfektionen

Zunächst hatte das RKI am frühen Freitagmorgen die Zahl von 741 Neuinfektionen angegeben, allerdings seien darin wegen technischer Probleme auch ältere Fälle enthalten, wie eine RKI-Datenexpertin auf Nachfrage erläuterte. Insgesamt haben sich seit Beginn der Corona-Krise 180.458 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt, wie das RKI meldete (Datenstand 29.05. 0 Uhr). In den Tagen davor wurden täglich rund 300 bis 600 neue Corona-Fälle gemeldet.