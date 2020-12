Corona-Krise RKI-Chef „bedrückt“: Erst Dank, dann Molotowcocktails

Mit einer Rede bei der Eröffnung des 20. Kongresses der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) richtete sich Wieler an das Fachpublikum: „Wir haben schon viel geschafft. Bitte halten Sie weiter durch, bis im nächsten Jahr die Impfungen das Geschehen kontrollierbar machen.“ Es bedrücke ihn, dass es in Deutschland nicht gelungen sei, „diese große Zahl von Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern zu verhindern“. Er schloss mit einem Verweis auf Loriot, der einmal gesagt habe: „In Krisenzeiten suchen Intelligente nach Lösungen, Idioten nach Schuldigen.“