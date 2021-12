Corona-Krise Omikron bremst die Premier League - Werner positiv getestet

Am Donnerstagabend wurde bekannt, dass auch die Chelsea-Profis Timo Werner, Romelu Lukaku, Callum Hudson-Odoi und Ben Chilwell positiv auf das Virus getestet wurden. Kai Havertz fühlte sich laut Coach Thomas Tuchel unwohl. "Bisher war er nicht positiv", sagte Tuchel. "Aber wir warten auf weitere Testergebnisse." Ob die Blues am Sonntag in Wolverhampton antreten werden, war zunächst offen.