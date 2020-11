Corona-Krise Inlandsaufträge steigen: Maschinenbauer erholen sich langsam

Die Nachfrage nach Maschinen und Anlagen ist in der Corona-Krise eingebrochen. Die exportorientierte Branche mit mehr als einer Million Beschäftigten leidet zudem unter der Abschottung internationaler Handelsmärkte und dem Umbruch in der Autoindustrie. Im gesamten dritten Quartal sank der Auftragseingang preisbereinigt um 14 Prozent zum Vorjahreszeitraum, vor allem die Nachfrage aus dem Ausland blieb schwach. Im zweiten Quartal waren die Bestellungen in der Corona-Krise gar um 30 Prozent eingebrochen. Nach neun Monaten steht damit noch ein Minus von 15 Prozent in den Auftragsbüchern.