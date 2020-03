Corona-Krise im Fußball Thomas Hitzlsperger setzt ein Signal

Dennoch hat es Borussia Mönchengladbach geschafft, sich als Erster stark zu positionieren: Mannschaft und Trainerstab verzichten auf einen Teil ihres Geldes, um ihrem Arbeitgeber zu helfen. „Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Wir stehen zusammen, in guten wie in schlechten Zeiten“, sagt der Sportdirektor Max Eberl. Auch die Fußballer der Zweitligisten Karlsruher SC und SV Wehen Wiesbaden verzichten auf einen Teil ihres Gehalts. „Es freut uns, dass sich unsere Mannschaft so solidarisch zeigt, um uns wirtschaftlich zu entlasten“, sagte KSC-Geschäftsführer Oliver Kreuzer. Nach Angaben des Nachrichtenportals t-online.de verzichten die Karlsruher Profis zunächst für drei Monate auf zehn Prozent ihres Salärs. Bei Wehen Wiesbaden verzichten Mannschaft, Sportdirektor, Trainer- und Funktionsteam in den nächsten Monaten auf einen Teil ihres Gehalts. „Das ist ein starkes Signal“, sagte Sportdirektor Christian Hock.