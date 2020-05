Corona-Krise EZB bereitet Boden für weitere Nothilfen

Seit Tagen betonen führende Notenbanker die Entschlossenheit der EZB zum Handeln. Das Corona-Notprogramm PEPP könne sowohl im Umfang als auch in der Zusammensetzung angepasst werden, sagte Schnabel in dem "FT"-Interview. Am Dienstag hatte EZB-Vize Luis de Guindos in einer Telefonschalte bekräftigt, die EZB sei "völlig offen", ihre Maßnahmen "neu zu kalibrieren". Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau sagte am selben Tag, höchstwahrscheinlich werde die EZB weiter gehen müssen als bisher. Und am Freitag hatte EZB-Chefvolkswirt Philip Lane erklärt, die Notenbank müsse ihre Instrumente im Juni anpassen, falls dies erforderlich werden sollte.

Die Wertpapierkäufe helfen Staaten wie Unternehmen: Sie müssen für ihre Papiere nicht so hohe Zinsen bieten, wenn eine Zentralbank als großer Käufer am Markt auftritt. Auch andere Notenbanken stemmen sich mit Anleihenkäufen und Zinssenkungen gegen die Krise. Bei den Zinsen hat die EZB jedoch relativ wenig Spielraum. Denn der Leitzins im Euroraum liegt seit nunmehr gut vier Jahren auf dem Rekordtief von null Prozent. Hauptziel der EZB ist ein ausgewogenes Preisniveau bei einer mittelfristigen Teuerungsrate von knapp unter 2,0 Prozent.

Eine Ausweitung der Anleihenkäufe würde Schnabel zufolge keine Reaktion auf die jüngste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts darstellen. Die Karlsruher Richter hatte in einer einschneidenden Entscheidung am 5. Mai geurteilt, die Beschlüsse der EZB zu ihrem milliardenschweren Staatsanleihenkaufprogramm PSPP (Public Sector Purchase Programme) seien kompetenzwidrig. Die Notenbank muss nun die Verhältnismäßigkeit dieses mit Unterbrechung seit März 2015 laufenden Programms darlegen - sonst darf die Bundesbank sich an diesen Käufen nicht mehr beteiligen. Die Corona-Hilfen der EZB klammerte das oberste deutsche Gericht in seinem Urteil ausdrücklich aus.