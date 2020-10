Corona-Krise EZB-Präsidentin deutet weitere Konjunkturhilfe an

Darüber hinaus hofft Lagarde auf ein gemeinsames Haushaltsinstrument für den Euroraum. Diese Forderung der EZB ist nicht neu. In der Debatte über den EU-Aufbaufonds hatte sich die EZB dagegen bisher eher zurückgehalten. Es geht darum, ob die erheblichen Finanzmittel, die der Corona-Aufbaufonds zur Verfügung stellt, einen Einstieg in eine gemeinsame europäische Finanzpolitik darstellen sollen. In Deutschland steht etwa Bundesfinanzminister Olaf Scholz für diese Position.