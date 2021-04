Corona-Krise DOSB-Chef zur Bundesnotbremse: Jede Einschränkung tut weh

Infolge des Gesetzes dürfen die Menschen in Kreisen und Städten mit hohen Infektionszahlen ab 22.00 Uhr die eigene Wohnung oder das eigene Grundstück in der Regel nicht mehr verlassen. Spaziergänge und Joggen alleine bleiben aber bis Mitternacht erlaubt. Gezogen werden soll die Notbremse, wenn in einem Landkreis oder einer Stadt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen an drei Tagen hintereinander über 100 liegt.