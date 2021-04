Corona-Krise Bundes-Notbremse stößt im Handel auf scharfe Kritik

Streit in Steinheim eskaliert

Zechrunde endet mit einem Messerangriff

Ein 56-Jähriger und ein 23-Jähriger sind in einer Wohnung in Steinheim in Streit geraten. Nachdem die Zechkumpanen zunächst verbal ausfällig wurden, flogen schließlich auch die Fäuste – bis der Ältere plötzlich ein Springmesser zückte.