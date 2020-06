Corona-Krise Airlines klagen gegen britische Quarantänepflicht

Innenministerin Priti Patel zufolge soll durch die Maßnahme verhindert werden, dass es in Großbritannien eine zweite Welle an Coronavirus-Infektionen durch eingeschleppte Fälle gibt. Doch Kritiker bezweifeln, ob sie dazu wirklich geeignet ist. Selbst innerhalb der konservativen Regierungspartei ist sie heftig umstritten. Großbritannien ist mit mehr als 41 000 Toten bei nachweislich Infizierten eines der am schwersten von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Länder in Europa.

Die Coronakrise hat der britischen Wirtschaft zudem einen erheblichen Schock versetzt. Befürchtet wird, dass die Quarantänepflicht die wirtschaftlichen Konsequenzen noch weiter verschlimmern könnte. Wie das Statistikamt ONS am Freitag mitteilte, schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt in Großbritannien im April um rund 20 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Es ist der größte Einbruch von Monat zu Monat, der jemals verzeichnet wurde und er ist drei Mal so groß wie bei der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09. Im Vergleich zu Februar war das britische Bruttoinlandsprodukt im April sogar um ein Viertel kleiner. Die Produktion brach in allen Bereichen ein.

Der Flughafen London Heathrow kündigte am Donnerstag Stellenstreichungen an. Wie viele der etwa 7000 Jobs wegfallen sollen, teilte das Unternehmen nicht mit. Heathrow-Geschäftsführer John Holland-Kaye hatte der Wirtschaftszeitung "City A.M." jedoch bereits Anfang der Woche gesagt, ein notwendiger Stellenabbau könne ein Drittel aller Mitarbeiter betreffen. Den gleichen Anteil an Jobverlusten befürchtet er schlimmstenfalls auch für die Gesamtzahl der 76 000 Arbeitnehmer, die von verschiedenen Unternehmen in Heathrow beschäftigt werden.

Passagierzahlen in Heathrow waren im vergangenen Monat wegen der Coronavirus-Pandemie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 97 Prozent eingebrochen. Die Cargo-Menge im Luftfrachtbereich ging um 40 Prozent zurück, obwohl die Zahl der reinen Frachtflüge zunahm. Ein Großteil der Luftfracht wird aber in Passagierflugzeugen befördert. Befürchtet wird, dass sich die Zahlen auch nicht erholen werden, solange die Quarantänepflicht in Kraft bleibt.