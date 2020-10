Corona-Krise Appell von DFB-Arzt Meyer an die Profis

Darum müssten sich alle im Privatleben so verhalten, "dass das Virus nicht in die Mannschaft hineingetragen wird. Das ist eine Botschaft, die mir sehr wichtig ist", sagte Meyer. Die DFB-Auswahl bewegt sich während ihrer Länderspielphase quasi abgeschottet in einer sogenannten Blase. Sie reist am Freitag zum Nations-League-Spiel gegen die Ukraine in Kiew in ein Risikogebiet. Das Hotel vor Ort wird dann nur zum Training und zum Spiel verlassen. "Die Verantwortung gegenüber den Vereinen ist uns sehr wichtig", versicherte DFB-Direktor Oliver Bierhoff in Köln.