Corona-Krise Anna Loos und Jan Josef Lieferss spielen Tischtennis

Dieses Wochenende ist Loos wieder als TV-Ermittlerin zu sehen: "Helen Dorn - Kleine Freiheit" läuft am Samstag um 20.15 Uhr im ZDF. Die Figur Helen Dorn ermittelt nun nicht mehr in Nordrhein-Westfalen, sondern in Hamburg. Anna Loos dazu: "Die Stadt beziehungsweise der Ort spielt im Film doch immer eine große Rolle, denn die Figuren sind hier zu Hause. Der Umzug nach Hamburg ermöglicht es uns, die Stadt in ihren vielen Facetten zu erzählen. Ich selbst habe 13 Jahre in Hamburg gelebt und verbinde eine Menge persönliche Geschichten mit der Stadt. Hamburg ist ein bisschen wie Heimat für mich."