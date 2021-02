Corona-Krise Andrew Lloyd Webber hofft auf die Impfungen

Wunderheilerin treibt in Heilbronn ihr Unwesen

Zeitungspapier statt Geldscheine

Eine Passantin ist am Dienstagvormittag in Heilbronn einer Betrugsmasche zum Opfer gefallen. Sie hatte einer "Wunderheilerin" ihr Erspartes in einem Tuch übergeben, damit diese ein Ritual durchführen kann. Statt der Scheine war danach nur noch Zeitungspapier eingewickelt.