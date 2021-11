Corona-Kontrollen Verstöße halten sich in Grenzen

Zwölf Gaststätten in 14 Tagen

Wie der Marbacher Bürgermeister Jan Trost berichtet, seien in der Schillerstadt in den vergangenen 14 Tagen zwölf Gaststätten unter die Lupe genommen worden. „Dabei gab es in drei Fällen Beanstandungen“, erklärt er. Die Verfehlungen waren unterschiedlicher Natur. In einem Fall sei beispielsweise die Maskenpflicht missachtet worden, in einem anderen lag dagegen kein Hygienekonzept vor.