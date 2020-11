Corona-Kontrollen im Bottwartal Maskenpflicht wird selten zum Zankapfel

„Mir ist kein kritischer Fall bekannt“, sagt Andreas Seiberling, Chef des Marbacher Ordnungsamts, im Hinblick auf etwaige Trotzigkeiten von Passanten bei Kontrollen. Auch bei Stichproben in Bussen, wo in Sachen Maskenpflicht nach dem Rechten geschaut wird, habe es keine feindseligen Reaktionen gegeben. Allerdings sei es natürlich auch so, dass Mund-Nasen-Bedeckungen, die nicht regelkonform getragen wurden, bei den Fahrgästen umgehend in die richtige Position gebracht würden, sobald ein Uniformierter hereinspaziere. Seiberling macht zudem klar, dass die personelle Situation in seinem Ressort es nicht zulasse, eine Armada von Corona-Kontrolleuren auf die Straßen zu schicken. „Wenn den Kollegen, die draußen sind, aber etwas auffällt, weisen sie darauf hin“, betont er. Gesondert wolle man auf jeden Fall das Verhalten von Schülern unter die Lupe nehmen. Hier habe man Hinweise erhalten, wonach es nicht alle mit den geltenden AHA-Regeln so genau nehmen. Speziell um die Mittagszeit beim Warten auf eine Mahlzeit, die zum Mitnehmen gedacht ist. Seiberling gibt zudem zu bedenken, dass auch die Jugendlichen eigentlich nicht in größeren Trauben in der Stadt unterwegs sein dürften – selbst wenn sie womöglich alle dieselbe Klasse besuchen. „Da wollen wir mal danach schauen“, sagt Seiberling im Hinblick auf das Verhalten der Schüler.