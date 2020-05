Corona-Kontrolle in Remseck eskaliert Steinwürfe und Angriffe auf Polizisten

Eine halbe Stunde später hatte sich die gesamte Gruppe wieder am Neckarstrand niedergelassen. Bei einer erneuten Kontrolle mit Unterstützung der Polizeihundeführerstaffel konnten auch die zuvor Geflüchteten nicht mehr davonlaufen. Stattdessen beschimpfte ein 28-Jähriger die Beamten als "Hurensöhne" und "verfickte Nazis". Bei einer weiteren Kontrolle gegen 23 Uhr wurden wiederum Mitglieder dieser Gruppe angetroffen. Diesmal verhielt sich ein 21-Jähriger derart aggressiv, dass er zu Boden gebracht werden musste. Nachdem ein 24-Jähriger den Einsatz mit seinem Handy gefilmt hatte und von den Polizisten darauf angesprochen worden war, griff der 21-Jährige erneut von hinten an. Anschließend flüchtete er in Richtung der Fußgängerbrücke über den Neckar. Dort konnte er letztlich überwältigt und mit Handschellen gefesselt werden.