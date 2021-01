Corona-Kontrolle in Pattonville 22-Jähriger greift Ordnungshüter an

Nach einem Streitgespräch, in dem der 22-Jährige einen 42-jährigen Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes beleidigt haben soll, versuchte der Querulant in Richtung des Floridarings zu flüchten. Hierauf stellte sich ihm wiederum der 42-Jährige in den Weg und forderte erneut dessen Papiere. Abermals kam es zu einem Streit: Der 22-Jährige soll sich in dessen Verlauf in bedrohlicher Haltung aufgebaut haben und den 42-Jährigen geschubst haben. Einem Faustschlag konnte der Vollzugsdienstbeamte gerade noch ausweichen, sodass dieser ins Leere ging.