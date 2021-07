Corona-Infektionszahlen in Deutschland R-Wert erstmals seit April wieder bei 1

Blick in die nahe Zukunft

Der Anstieg beim R-Wert deutet typischerweise an, wie sich die gemeldeten Corona-Infektionen in den kommenden Tagen entwickeln werden – weil von der Infektion über die Bestätigung per PCR-Test und den Eingang in die Statistik mehrere Tage vergehen. Der R-Wert ist somit ein aktuelleres Maß für das aktuelle Infektionsgeschehen als die gemeldeten Neuinfektionen. Der Trend sinkender Infektionszahlen könnte damit in den kommenden Tagen gebrochen werden.